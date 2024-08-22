Есть ли признаки подготовки РФ к обстрелу на День Независимости: ответ эксперта

Россия, вероятно, готовится к удару по Украине на фоне приближения Дня Независимости. В частности, она совершает учебные полеты стратегической авиации.

"Риски (обстрела на фоне Дня Независимости - ред.) есть. Ими нельзя пренебрегать. Есть признаки того, что Россия готовится к удару", - отметил он.

По его словам, во-первых, Россия в любом случае накапливает ракеты. Во-вторых, российская авиация совершает полеты.

Целью таких полетов, как объяснил Мусиенко, является то, что россияне время от времени должны перебазировать свои самолеты, поскольку украинские защитники атакуют аэродромы дронами. В частности, под ударом находился аэродром "Оленья", также было несколько других атак, о которых рассказывал начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Но учебные полеты совершаются, запасы готовятся. То есть возможности для осуществления такого удара обычно у врага есть. Потому что прошел определенный период времени и запас ракет, который они сейчас могли накопить, может составлять около 100 ракет. Я имею в виду готовые к применению, которые там могут быть снаряжены", - считает Мусиенко.

Он также обратил внимание, что в пятницу, 23 августа, Киев посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Такая активная работа Украины с Глобальным Югом может не понравиться российскому диктатору Владимиру Путину.

При этом, по словам Мусиенко, Россия, как правило, совершала обстрелы до или после знаковых для Украины дат.

"Но конечно, этот период времени несколько рискован. И это нужно понимать. Потому что совпадают определенные факторы, которые могут свидетельствовать, что предупреждение со стороны США не просто формальность", - добавил он.