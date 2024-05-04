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Германия пообещала России "последствия" за кибератаки и вызвала российского посла

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Германия вызвала посла России в связи с серией кибератак, направленных против членов правящей Социал-демократической партии, а также против оборонного и технологического секторов германской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В атаках 2023 года, в ходе которых несколько веб-сайтов были выведены из строя в ответ на решение Берлина отправить танки Украине, обвинили хакерскую группу, связанную с российской военной разведкой (ГРУ).

"Сегодня мы можем однозначно сказать, что мы можем приписать эту кибератаку группе под названием APT28, которой руководит служба военной разведки России", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции во время визита в Австралию.

"Другими словами, это была спонсируемая государством российская кибератака на Германию, и это абсолютно невыносимо и неприемлемо, и будет иметь последствия", - подчеркнула она.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что серия кибератак была направлена на материально-техническое обеспечение, оборону, аэрокосмическую и ИТ-сферу страны, используя уязвимость в Microsoft Outlook.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что Германия действует вместе с ЕС и НАТО. "Мы ни при каких обстоятельствах не позволим себя запугать российскому режиму", - сказала она.

Спикер Министерства иностранных дел Германии заявил, что МИД вызвал временного поверенного РФ, поскольку инцидент показывает, "что российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна".

Кто такие APT28

Группа APT28, также известная как Fancy Bear или Pawn Storm, обвиняется в десятках кибератак по всему миру.

Британский национальный центр кибербезопасности описал это подразделение как "высококвалифицированную действующую угрозу", которая "использует инструменты, включая X-Tunnel, X-Agent и CompuTrace, для проникновения в целевые сети".

Реакция НАТО

В минувшем году мишенью для кибератаки группы АРТ28 стали учреждения Чехии.

Члены НАТО выразили обеспокоенность злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить "индивидуально и коллективно".

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