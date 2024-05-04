Німеччина пообіцяла Росії "наслідки" за кібератаки і викликала російського посла

В атаках 2023 року, під час яких кілька веб-сайтів було виведено з ладу у відповідь на рішення Берліна відправити танки Україні, звинуватили хакерську групу, пов’язану з російською військовою розвідкою (ГРУ).

"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, [що] ми можемо приписати цю кібератаку групі під назвою APT28, якою керує служба військової розвідки Росії", — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції під час візиту в Австралію.

"Іншими словами, це була спонсорована державою російська кібератака на Німеччину, і це абсолютно нестерпно і неприйнятно, і матиме наслідки", - наголосила вона.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що серія кібератак була спрямована на матеріально-технічне забезпечення, оборону, аерокосмічну та ІТ-сферу країни, використовуючи вразливість у Microsoft Outlook.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначила, що Німеччина діє разом з ЄС і НАТО. "Ми за жодних обставин не дозволимо себе залякати російському режиму", - сказала вона.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що МЗС викликав тимчасового повіреного РФ, оскільки інцидент показує, "що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна".

Хто такі APT28

Групу APT28, також відому як Fancy Bear або Pawn Storm, звинувачують у десятках кібератак по всьому світу.

Британський національний центр кібербезпеки описав цей підрозділ як "висококваліфіковану діючу загрозу", яка "використовує інструменти, включаючи X-Tunnel, X-Agent і CompuTrace, для проникнення в цільові мережі".