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Німеччина пообіцяла Росії "наслідки" за кібератаки і викликала російського посла

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Німеччина викликала посла Росії у зв’язку з серією кібератак, спрямованих проти членів правлячої Соціал-демократичної партії, а також проти оборонного та технологічного секторів німецької економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В атаках 2023 року, під час яких кілька веб-сайтів було виведено з ладу у відповідь на рішення Берліна відправити танки Україні, звинуватили хакерську групу, пов’язану з російською військовою розвідкою (ГРУ).

"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, [що] ми можемо приписати цю кібератаку групі під назвою APT28, якою керує служба військової розвідки Росії", — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції під час візиту в Австралію.

"Іншими словами, це була спонсорована державою російська кібератака на Німеччину, і це абсолютно нестерпно і неприйнятно, і матиме наслідки", - наголосила вона.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що серія кібератак була спрямована на матеріально-технічне забезпечення, оборону, аерокосмічну та ІТ-сферу країни, використовуючи вразливість у Microsoft Outlook.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначила, що Німеччина діє разом з ЄС і НАТО. "Ми за жодних обставин не дозволимо себе залякати російському режиму", - сказала вона.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що МЗС викликав тимчасового повіреного РФ, оскільки інцидент показує, "що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна".

Хто такі APT28

Групу APT28, також відому як Fancy Bear або Pawn Storm, звинувачують у десятках кібератак по всьому світу.

Британський національний центр кібербезпеки описав цей підрозділ як "висококваліфіковану діючу загрозу", яка "використовує інструменти, включаючи X-Tunnel, X-Agent і CompuTrace, для проникнення в цільові мережі".

Реакція НАТО

Минулого року мішенню для кібератаки групи АРТ28 стали установи Чехії.

Члени НАТО висловили занепокоєння зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяли відповісти "індивідуально та колективно".

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Російська ФедераціяКібератака