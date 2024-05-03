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Чехия обвинила хакеров ГРУ России в кибератаках

Пятница 03 мая 2024 16:04
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Чехия обвинила хакеров ГРУ России в кибератаках Фото: Чехия обвинила хакеров ГРУ России в кибератаках (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В прошлом году учреждения Чехии стали мишенью для российской хакерской группы АРТ28, которая, как полагают, связана с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что для кибератак хакеры использовали уязвимость в Outlook компании Microsoft.

В частности, заявление Министерства иностранных дел (МИД) Чехии было обнародовано после того, как недавно Министерство внутренних дел (МВД) Германии заявило о серии кибератак, которые также приписывают ГРУ, на правящую партию социал-демократов, логистику, оборону, аэрокосмическую отрасль и ИТ-сектор страны.

"Чехия совместно с Германией, Европейским союзом (ЕС), НАТО и международными партнерами решительно осуждает деятельность российского государственного субъекта APT28, проводящего долгосрочную кампанию кибершпионажа в европейских странах", - заявили в министерстве.

В то же время в Чехии не уточняли против каких учреждений была осуществлена кибератака.

Российские кибератаки

Следует отметить, что российские хакеры регулярно атакуют партнеров Украины. Только недавно DDoS-атакам подверглись правительственные сайты Словении, а также сайт президента страны.

Также в начале года была атакована Microsoft. Во время кибератаки хакеры получили доступ к учетным записям руководителей компании.

Перед этим хакеры воспользовались электронными письмами со ссылками на "документы" во время атаки против пользователей Украины и Польши.

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