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Италия направит в Словакию ПВО SAMP-T, а Братислава передаст Украине Patriot, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 22 января 2023 11:52
Италия направит в Словакию ПВО SAMP-T, а Братислава передаст Украине Patriot, - СМИ Фото: ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Италия изучает возможность передачи ПВО Samp-T Словакии, после чего Украина сможет получить комплекс Patriot от Братиславы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Согласно данным издания, Италия может поставить в Словакию современное ПВО Samp-T. Братислава со своей стороны направит Patriot в Германию, где украинские воины будут учиться пользоваться ею, прежде чем комплекс транспортируют в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, со своей стороны, во время интервью для издания дважды уклонился от вопроса о зенитном комплексе Samp-T.

Отвечая на вопрос, какой вклад готова внести Италия и подтверждено ли развертывание Samp-T, Крозетто ответил "не все могут делать все, но вместе они могут сделать многое".

"Италия пришлет больше помощи, когда будет одобрен шестой пакет. Уже пять. Скажем, и Украина, и другие страны довольны помощью, которую Италия предоставила и в дальнейшем будет оказывать. Содержание, как вы знаете, держится в тайне", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно были продемонстрированы первые фотографии IRIS-Т, которая в первые дни свои работы в Украине сбила 100 процентов враждебных целей.

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