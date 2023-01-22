Италия направит в Словакию ПВО SAMP-T, а Братислава передаст Украине Patriot, - СМИ
Италия изучает возможность передачи ПВО Samp-T Словакии, после чего Украина сможет получить комплекс Patriot от Братиславы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Согласно данным издания, Италия может поставить в Словакию современное ПВО Samp-T. Братислава со своей стороны направит Patriot в Германию, где украинские воины будут учиться пользоваться ею, прежде чем комплекс транспортируют в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, со своей стороны, во время интервью для издания дважды уклонился от вопроса о зенитном комплексе Samp-T.
Отвечая на вопрос, какой вклад готова внести Италия и подтверждено ли развертывание Samp-T, Крозетто ответил "не все могут делать все, но вместе они могут сделать многое".
"Италия пришлет больше помощи, когда будет одобрен шестой пакет. Уже пять. Скажем, и Украина, и другие страны довольны помощью, которую Италия предоставила и в дальнейшем будет оказывать. Содержание, как вы знаете, держится в тайне", - добавил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно были продемонстрированы первые фотографии IRIS-Т, которая в первые дни свои работы в Украине сбила 100 процентов враждебных целей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.