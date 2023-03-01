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Франция увеличит закупку снарядов для Caesar, которые передает Украине

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Париж, Среда 01 марта 2023 16:21
Франция увеличит закупку снарядов для Caesar, которые передает Украине Фото: Себастьян Лекорню, министр обороны Франции (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во Франции в этом году резко увеличат объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений. Речь идет прежде всего и о гаубицах Caesar, которые передаются Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы сделаем это и не будем ждать принятия нового закона о военном бюджете. Мы учитываем опыт войны в Украине, и дальше будем делать так же", - заявил Лекорню.

По словам французского министра, в июле прошлого года были размещены заказы на пять тысяч снарядов калибра 155 мм для самоходных артиллерийских установок Caesar.

"В марте 2023 года Франция закажет у производителя военной техники и вооружений Nexter еще 16 тысяч снарядов этого калибра. Также будут размещены три глобальных заказа с годовым объемом 15 тысяч боеприпасов", - заявил Лекорню.

При этом он не стал уточнять, сколько именно из этого числа боеприпасов будет направлено в рамках помощи Украине.

Напомним, еще весной прошлого года правительство Франции решило передать Украине Caesar калибром 155 мм и при этом Париж пообещал, что эти поставки продолжатся.

В частности, в конце января этого года Франция пообещала передать Украине еще 12 этих САУ.

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