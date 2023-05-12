ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США разрешил продажу Германии вертолетов Chinook

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 03:44
Госдеп США разрешил продажу Германии вертолетов Chinook Фото: вертолет CH-47F Chinook (airliners.net)
Автор: Владимир Костырин

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на сумму до 8,5 миллиарда долларов.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

Берлин в рамках модернизации Вооруженных Сил ФРГ объявил о своем намерении купить 60 тяжелых вертолетов Chinook у Boeing еще в прошлом году с целью замены парка устаревших CH-53.

В пакет входят 140 двигателей Т-55-ГА-714А (120 установленных, 20 запасных), системы предупреждения о ракетном нападении, радиостанции, транспондеры, навигационные системы, набор модификаций и техническая поддержка, говорится в обнародованном релизе.

"Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - рассказали в Пентагоне.

Генеральным подрядчиком будет Boeing Helicopter Company (Филадельфия, штат Пенсильвания).

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже в четверг.

Отметим, что хотя Госдеп США одобрил предполагаемую продажу, в уведомлении не указано, что контракт уже подписан или о завершении переговоров.

Ожидается, что на поставку вертолетов уйдет 3 года.

Ранее сообщалось, что недавно Германия утвердила закупку 50 БМП Puma на 1,5 млрд евро. В Берлине отмечают, что как только новые боевые машины поступят, ФРГ сможет поставить Украине более старые БМП, в частности Marder.

Напомним, еще прошлой весной канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о планах закупки систем противоракетной обороны для защиты от возможного нападения со стороны РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи