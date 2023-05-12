Госдеп США разрешил продажу Германии вертолетов Chinook

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на сумму до 8,5 миллиарда долларов.

Берлин в рамках модернизации Вооруженных Сил ФРГ объявил о своем намерении купить 60 тяжелых вертолетов Chinook у Boeing еще в прошлом году с целью замены парка устаревших CH-53.

В пакет входят 140 двигателей Т-55-ГА-714А (120 установленных, 20 запасных), системы предупреждения о ракетном нападении, радиостанции, транспондеры, навигационные системы, набор модификаций и техническая поддержка, говорится в обнародованном релизе.

"Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - рассказали в Пентагоне.

Генеральным подрядчиком будет Boeing Helicopter Company (Филадельфия, штат Пенсильвания).

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже в четверг.

Отметим, что хотя Госдеп США одобрил предполагаемую продажу, в уведомлении не указано, что контракт уже подписан или о завершении переговоров.

Ожидается, что на поставку вертолетов уйдет 3 года.