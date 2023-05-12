Госдеп США разрешил продажу Германии вертолетов Chinook
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на сумму до 8,5 миллиарда долларов.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны.
Берлин в рамках модернизации Вооруженных Сил ФРГ объявил о своем намерении купить 60 тяжелых вертолетов Chinook у Boeing еще в прошлом году с целью замены парка устаревших CH-53.
В пакет входят 140 двигателей Т-55-ГА-714А (120 установленных, 20 запасных), системы предупреждения о ракетном нападении, радиостанции, транспондеры, навигационные системы, набор модификаций и техническая поддержка, говорится в обнародованном релизе.
"Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", - рассказали в Пентагоне.
Генеральным подрядчиком будет Boeing Helicopter Company (Филадельфия, штат Пенсильвания).
Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже в четверг.
Отметим, что хотя Госдеп США одобрил предполагаемую продажу, в уведомлении не указано, что контракт уже подписан или о завершении переговоров.
Ожидается, что на поставку вертолетов уйдет 3 года.
Ранее сообщалось, что недавно Германия утвердила закупку 50 БМП Puma на 1,5 млрд евро. В Берлине отмечают, что как только новые боевые машины поступят, ФРГ сможет поставить Украине более старые БМП, в частности Marder.
Напомним, еще прошлой весной канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о планах закупки систем противоракетной обороны для защиты от возможного нападения со стороны РФ.
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