Германия утвердила закупку 50 БМП Puma на 1,5 млрд евро

В Германии законодатели одобрили покупку 50 боевых машин пехоты Puma на сумму 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов), при этом министр обороны Борис Писториус поднял вопрос о возможности получения еще одного заказа в конце 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Глава Минобороны ФРГ подтвердил, что бюджетный комитет нижней палаты парламента дал "зеленый свет" закупкам в среду в Берлине.

"Заказ теперь будет размещен очень быстро - и тогда мы продолжим и надеемся, что сможем сделать второй заказ в течение этого года", - отметил он.

Писториус описал БМП Puma как "квантовый скачок" с точки зрения защиты войск, эффективности и мобильности.

Ожидается, что первая партия Pumas, которые производятся совместно Rheinmetall AG и Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, будет поставлена в 2024 году, рассказал представитель правящей коалиции в правительстве Маркус Фабер.

Депутат предположил, что как только новые боевые машины поступят, немецкая армия сможет поставить Украине более старые БМП, такие как Marder от Rheinmetall, чтобы помочь ей защититься от полномасштабной военной агрессии РФ.