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Германия будет поддерживать Украину на разных уровнях, - глава МИД

Четверг 07 сентября 2023 02:42
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Германия будет поддерживать Украину на разных уровнях, - глава МИД Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия продолжит оказывать Украине поддержку по разным направлениям на двустороннем уровне и в международных организациях.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно народу Украины: с поставками оружия для самообороны, чтобы она имела возможность перехватывать больше дронов, с гуманитарной помощью, с большими программами разминирования и, прежде всего, с политической поддержкой в ООН, ЕС, НАТО при поддержке ОБСЕ и Совета Европы", - заявила глава МИД Германии.

По ее словам, Германия, Европа и весь мир находятся в разгаре величайших потрясений во внешней политике и политике безопасности со времен окончания холодной войны.

"Дети там гораздо чаще слышат воздушную тревогу, чем школьный звонок, потому что они живут в войне 559 дней. По данным ЮНИСЕФ, только треть детей школьного возраста в Украине еще могут регулярно посещать школу. С начала войны через день разрушают школы, специально именно школы. Это нарушение международного права, нарушение гуманности», - добавила Бербок.

Помощь Германии Украине

Недавно Германия отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.

Также министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

Кроме того, 5 сентября Германия заявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В новый пакет вошли боеприпасы, автомобили и тягачи. В правительстве Германии отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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