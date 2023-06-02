Германия подписала контракт на закупку 66 бронетранспортеров для ВСУ

Правительство Германии закупает больше военных машин для поддержки Украины в ее обороне от российского нападения. В частности, Берлин подписал контракт на покупку 66 бронетранспортеров.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung .

Контракт на поставку 66 бронетранспортеров был подписан с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Новые машины должны быть поставлены в Украину и использоваться там для перевозки защищенной пехоты.

При этом отмечается, что оборонный подрядчик Rheinmetall из Дюссельдорфа не получит контракт. Его колесный бронетранспортер Fuchs был предложен в качестве альтернативы. Однако, согласно правительственным источникам, колесные танки Fuchs были бы в шесть-семь раз дороже, чем бронетранспортер FFG, который был выбран сейчас.

Пока неизвестно, когда колесные танки FFG будут отправлены в Украину.

Помимо этого правительство Германии также закупает у FFG 64 так называемые многоцелевые машины. Это старые машины, которые первоначально были произведены в Швеции и модернизированы FFG. Некоторые из них ранее использовались Бундесвером. Сколько федеральное правительство сейчас платит FFG по этим двум контрактам не сообщается.

Военная помощь от Германии

Берлин недавно предоставил Вооруженным силам Украины семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.

Помимо этого Украина официально попросила Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, позволяющим украинским военным наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.