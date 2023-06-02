ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина підписала контракт на закупівлю 66 бронетранспортерів для ЗСУ

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 18:15
Німеччина підписала контракт на закупівлю 66 бронетранспортерів для ЗСУ Ілюстративне фото: Німеччина підписала контракт на закупівлю 66 бронетранспортерів для ЗСУ
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини закуповує більше військових машин для підтримки України в її обороні від російського нападу. Зокрема, Берлін підписав контракт на купівлю 66 бронетранспортерів.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Контракт на поставку 66 бронетранспортерів було підписано з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Нові машини мають бути поставлені в Україну і використовуватися там для перевезення захищеної піхоти.

При цьому наголошується, що оборонний підрядник Rheinmetall з Дюссельдорфа не отримає контракт. Його колісний бронетранспортер Fuchs було запропоновано як альтернативу. Однак, згідно з урядовими джерелами, колісні танки Fuchs були б у шість-сім разів дорожчими, ніж бронетранспортер FFG, який був обраний зараз.

Поки невідомо, коли колісні танки FFG будуть відправлені в Україну.

Крім цього уряд Німеччини також закуповує у FFG 64 так звані багатоцільові машини. Це старі машини, які спочатку були вироблені у Швеції і модернізовані FFG. Деякі з них раніше використовувалися Бундесвером. Скільки федеральний уряд зараз платить FFG за цими двома контрактами, не повідомляють.

Військова допомога від Німеччини

Берлін нещодавно надав Збройним силам України сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS та боєприпаси для танків Leopard 1.

Крім цього, Україна офіційно попросила Берлін передати далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км, що дозволяє українським військовим завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області