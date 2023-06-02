Німеччина підписала контракт на закупівлю 66 бронетранспортерів для ЗСУ

Уряд Німеччини закуповує більше військових машин для підтримки України в її обороні від російського нападу. Зокрема, Берлін підписав контракт на купівлю 66 бронетранспортерів.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung .

Контракт на поставку 66 бронетранспортерів було підписано з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Нові машини мають бути поставлені в Україну і використовуватися там для перевезення захищеної піхоти.

При цьому наголошується, що оборонний підрядник Rheinmetall з Дюссельдорфа не отримає контракт. Його колісний бронетранспортер Fuchs було запропоновано як альтернативу. Однак, згідно з урядовими джерелами, колісні танки Fuchs були б у шість-сім разів дорожчими, ніж бронетранспортер FFG, який був обраний зараз.

Поки невідомо, коли колісні танки FFG будуть відправлені в Україну.

Крім цього уряд Німеччини також закуповує у FFG 64 так звані багатоцільові машини. Це старі машини, які спочатку були вироблені у Швеції і модернізовані FFG. Деякі з них раніше використовувалися Бундесвером. Скільки федеральний уряд зараз платить FFG за цими двома контрактами, не повідомляють.

Військова допомога від Німеччини

Берлін нещодавно надав Збройним силам України сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS та боєприпаси для танків Leopard 1.

Крім цього, Україна офіційно попросила Берлін передати далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км, що дозволяє українським військовим завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

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