Германия первой в Европе развернула систему ПРО Arrow-3: в чем ее особенность

Так, 3 декабря 2025 года в Германии была введена в эксплуатацию современная система противоракетной обороны Arrow-3. В церемонии запуска приняли участие Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер и Инспектор Воздушных сил Хольгер Нойман.

Новейшее оборудование расположено в Гольцдорфе, Саксония-Анхальт, и вместе с новым подразделением противодействия дронам Бундесполиции создает теперь мощный щит для защиты от воздушных угроз.

Стоит отметить, что израильская противоракетная система дальнего перехвата Arrow-3 по назначению и возможностям подобна американскому THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обе системы разработаны для уничтожения баллистических ракет на большой высоте, еще до входа боеголовки в плотные слои атмосферы.

Министр обороны Борис Писториус (SPD) назвал Arrow-3 "решительным шагом для укрепления воздушной обороны Германии".

Данная система предназначена для перехвата средней дальности баллистических ракет на больших высотах за пределами атмосферы. Используя технологию "hit-to-kill", ракета непосредственно поражает цель и уничтожает ее до того, как вражеская боеголовка достигнет объекта.

В Германии Arrow-3 станет частью многоуровневой системы обороны, включающей американские Patriot и немецкие IRIS-T SLM.

Писториус подчеркнул, что система обеспечивает раннее предупреждение и защиту населения и критической инфраструктуры от дальних баллистических ракет. Министр назвал эту возможность "уникальной среди европейских партнеров", что подчеркивает центральную роль Германии в сердце Европы и реализует планировочную задачу НАТО.

Технические характеристики Arrow-3: