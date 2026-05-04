RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Германия передаст Украине газовую электростанцию из "Северного потока"

17:50 04.05.2026 Пн
2 мин
Почему Берлин решил отдать станцию даром?
aimg Мария Науменко
Фото: трубы газопровода "Северный поток" (Getty Images)

Германия планирует передать Украине газовую электростанцию, которая расположена в точке подключения газопровода "Северный поток-1" к немецкой газотранспортной системе.

Речь идет об объекте в Любмине вблизи Грайфсвальда, который ранее использовали для обеспечения технологического тепла при транспортировке российского газа. После прекращения поставок через Балтийское море в 2022 году станция потеряла свою функцию и стала убыточной.

По данным компании Sefe Securing Energy for Europe GmbH, которая является мажоритарным владельцем оператора объекта, в 2023 году работа электростанции была полностью остановлена. Мощность станции составляет около 84 мегаватт.

Поскольку найти покупателя не удалось, компания решила передать объект Украине на условиях самовывоза в качестве гуманитарной помощи.

"Поэтому в рамках гуманитарной помощи электростанция будет передана украинскому оператору электростанций на условиях самовывоза", - заявили в Sefe.

В компании отметили, что это решение является экономически целесообразным, поскольку позволяет избежать расходов на демонтаж и утилизацию. В то же время передача должна поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Впрочем, инициатива вызвала критику со стороны представителей пророссийской партии AfD в регионе. В частности, местный политик Николаус Крамер назвал передачу "абсурдной" и заявил, что электростанция могла бы использоваться для энергетической безопасности Германии.

В издании напомнили, что газопровод "Северный поток-1" был ключевым маршрутом поставки российского газа в Европу. Однако в 2022 году Россия сократила, а затем полностью прекратила поставки. Позже инфраструктура газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" была повреждена в результате взрывов.

После начала полномасштабного вторжения РФ Германия заявила об отказе от импорта российского газа.

Напомним, после взрывов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году немецкие следователи предполагали, что за диверсией могла стоять Россия, хотя Москва это отрицала.

В том же году эксперты обращали внимание, что подрыв инфраструктуры мог быть выгоден Кремлю - в частности, как способ объяснить остановку поставок газа форс-мажорными обстоятельствами и избежать штрафов за невыполнение контрактов.

Уже в марте 2023 года Россия объявила о консервации поврежденных трубопроводов. Речь шла о герметизации разорванных участков и защите металла от коррозии, при этом о возобновлении работы газопроводов тогда не сообщалось.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Северный потокУкраинаГаз