Германия передаст Украине газовую электростанцию из "Северного потока"

Речь идет об объекте в Любмине вблизи Грайфсвальда, который ранее использовали для обеспечения технологического тепла при транспортировке российского газа. После прекращения поставок через Балтийское море в 2022 году станция потеряла свою функцию и стала убыточной.

По данным компании Sefe Securing Energy for Europe GmbH, которая является мажоритарным владельцем оператора объекта, в 2023 году работа электростанции была полностью остановлена. Мощность станции составляет около 84 мегаватт.

Поскольку найти покупателя не удалось, компания решила передать объект Украине на условиях самовывоза в качестве гуманитарной помощи.

"Поэтому в рамках гуманитарной помощи электростанция будет передана украинскому оператору электростанций на условиях самовывоза", - заявили в Sefe.

В компании отметили, что это решение является экономически целесообразным, поскольку позволяет избежать расходов на демонтаж и утилизацию. В то же время передача должна поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Впрочем, инициатива вызвала критику со стороны представителей пророссийской партии AfD в регионе. В частности, местный политик Николаус Крамер назвал передачу "абсурдной" и заявил, что электростанция могла бы использоваться для энергетической безопасности Германии.

В издании напомнили, что газопровод "Северный поток-1" был ключевым маршрутом поставки российского газа в Европу. Однако в 2022 году Россия сократила, а затем полностью прекратила поставки. Позже инфраструктура газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" была повреждена в результате взрывов.

После начала полномасштабного вторжения РФ Германия заявила об отказе от импорта российского газа.