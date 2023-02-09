Германия передаст Словакии ПВО для защиты границы с Украиной

Германия направит в Словакию системы противовоздушной обороны. Их будут использовать для защиты границы с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об заявили в Минобороны Словакии.
В заявлении оборонного ведомства сказано, что речь идет о зенитных системах MANTIS, которые предназначены для защиты от ракетных, минометных или артиллерийских обстрелов. Их обычно размещают возле военных баз.
"MANTIS усилит защиту восточной границы с Украиной, охраняемой силами и средствами словацких вооруженных сил", - отмечают в Минобороны Словакии.
Напомним, ранее стало известно, что Польша 23 января начала перемещать системы ПВО Patriot, которые Германия предоставила ей для защиты границы с Украиной.
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