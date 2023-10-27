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Германия передала Украине еще одну IRIS-T и четыре бронетранспортера

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на правительство Германии.

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию. В новый пакет вошли:

  • ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
  • ракеты к IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;
  • 4 БТР (название неизвестно);
  • 4 танковых тягача HX81;
  • 4 танковых прицепа;
  • 6 машин пограничной охраны;
  • 8 БпЛА Vector;
  • 5 надводных дронов;
  • 4 контрбатарейных радаров GO 12;
  • кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
  • 10 тысяч защитных очков.

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Также в правительстве Германии заявили, что дадут Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

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