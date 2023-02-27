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Германия передала Украине больше мостоукладчиков Biber, чем планировалось изначально

Фото: Германия передала Украине девять мостоукладчиков Biber (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии приняло решение передать Вооруженным силам Украины больше танковых мостоукладчиков Biber, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.

Ранее планировалось, что три единицы Biber будут отправлены в Украину в 2023 году.

Кроме того, в качестве помощи Украине будет доставлено больше аптечек (120 тысяч вместо 100 тысяч), Zetros (28 вместо 20) и десять зимних камуфляжных сеток.

Напомним, 26 февраля Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может получить два батальона Leopard 2.

Кроме того, министр отметил, что Украина сама будет решать, когда и как кончать войну.

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