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Германия не получила ни одного запроса от других стран о поставках Украины Leopard

Новина українською →
Германия, Пятница 13 января 2023 14:38
Германия не получила ни одного запроса от других стран о поставках Украины Leopard Фото: Германия не получила ни одного запроса от других стран о поставках Украины Leopard (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия пока не получала официальных запросов от других стран о поставке Украине танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера правительства Германии Кристиане Хофман Interia.

"Мы не говорим "нет" передаче Leopard Украине, потому что мы еще не получили официального запроса по этому поводу", - сказала она.

Хоффман подчеркнула, что немецкие власти не получали никаких запросов от Польши или других стран о возможности передачи танков Украине.

При этом она отметила, что передача танков немецкого производства без согласия самой Германии была бы незаконна. Так, для этого нужно согласие федерального правительства.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что страна не должна допустить срыва поставок Украине Leopard, поэтому Берлин должен разрешить передачу этих танков другими странами.

Отметим, что Польша согласилась отправить в Украину роту танков Leopard, но в рамках международной коалиции.

Между тем, в Финляндии также рассматривают возможность передачи Украине танков Leopard.

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