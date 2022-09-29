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Германия предоставит Украине военную помощь: в списке системы ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II

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Четверг 29 сентября 2022 00:49
Германия предоставит Украине военную помощь: в списке системы ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II Фото: Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T и РСЗО MARS II (defence-ua.com)
Автор: Олег Васкив

Германия передаст Украине большое количество летального и нелетального вооружения. В том числе четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T и две РСЗО MARS II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт немецкого правительства.

В Берлине одобрили решение оказать военную помощь. Речь идет о:

  • 10 мостовых систем;
  • 3 системы среднебалочных мостов;
  • 90 тяжелых прицепов;
  • 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (сейчас доступный бюджет еще на 3 системы);
  • 4 самоходные гаубицы 2000 года с боекомплектом;
  • 2 реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами;
  • 50 автомобилей MRAP DINGO;
  • "зимний пакет" (термоткань, генераторы, палатки и питание);
  • запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
  • 12 тягачей М1070 Oshkosh;
  • 12 коммуникационных электронных систем сканирования/помех;
  • полевой госпиталь;
  • 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами;
  • 1592 снаряда 155 мм;
  • 255 снарядов Vulcano 155 мм;
  • 30000 патронов калибра 40 мм;
  • 6 подъемников;
  • 40 расширений частотного диапазона для антидронов;
  • 12 бронированных эвакуационных машин;
  • 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин;
  • 14 тягачей и 14 полуприцепов;
  • 43 дроны-разведчики;
  • 10 бронеавтомобилей;
  • 100 тыс. аптечек;
  • 5032 переносных противотанковых средств 200 грузовиков;
  • 24 системы борьбы с дронами;
  • 16 мостоукладочных танков BIBER.

Напомним, немецкие спецслужбы с начала лета передают Украине секретную информацию о войсках РФ.

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