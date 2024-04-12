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Германия ограничит выдачу наличных беженцам

Фото: беженцам в Германии ограничат выдачу наличных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии ограничат выдачу наличных беженцам. Зато люди, ищущие убежище в стране будут иметь единую платежную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По данным издания, после нововведений, беженцы будут получать социальные выплаты не наличными, а на карточку.

Введение системы платежных карточек призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

К тому же, по данным издания, обновленный закон позволяет местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени.

Также допускаются исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карту заблокируют.

Стоит отметить, что изменение закона не меняет размер льгот, которые получают искатели убежища.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на днях Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала к улучшению интеграции украинцев на рынке труда, разрешив им доступ к работе без обязательного знания немецкого языка.

Также мы рассказывали, как украинские беженцы устроились в Германии. Работу имеют 21% трудоспособных украинцев.

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