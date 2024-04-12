Німеччина обмежить видачу готівки біженцям

За даними видання, після нововведень, біженці отримуватимуть соціальні виплати не готівкою, а на картку.

Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон.

До того ж, за даними видання, оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу.

Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.

Варто зазначити, що зміна закону не змінює розмір пільг, які отримують шукачі притулку.