Германия ограничит выдачу наличных беженцам

В Германии ограничат выдачу наличных беженцам. Зато люди, ищущие убежище в стране будут иметь единую платежную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

По данным издания, после нововведений, беженцы будут получать социальные выплаты не наличными, а на карточку.

Введение системы платежных карточек призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

К тому же, по данным издания, обновленный закон позволяет местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени.

Также допускаются исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карту заблокируют.

Стоит отметить, что изменение закона не меняет размер льгот, которые получают искатели убежища.