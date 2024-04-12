Німеччина обмежить видачу готівки біженцям
У Німеччині обмежать видачу готівки біженцям. Натомість люди, що шукають прихисток в країні матимуть єдину платіжну карту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За даними видання, після нововведень, біженці отримуватимуть соціальні виплати не готівкою, а на картку.
Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон.
До того ж, за даними видання, оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу.
Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.
Варто зазначити, що зміна закону не змінює розмір пільг, які отримують шукачі притулку.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що днями Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала до поліпшення інтеграції українців на ринку праці, дозволивши їм доступ до роботи без обов'язкового знання німецької мови.
Також ми розповідали, як українські біженці влаштувалися у Німеччині. Роботу мають 21% працездатних українців.
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