Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины. Если она поступит

Германия заявила, что еще не получала просьб о разрешении на передачу немецких танков Leopard 2 в Украину, однако Берлин подчеркнул, что в случае поступления такой заявки они как можно быстрее ее проработают.

"До сих пор мы не получили просьбу... И если они попросят, то есть определенная процедура. Я не могу вам сказать, займет ли это несколько дней, или несколько месяцев", - заявил спикер Стеффен Хебестрейт.

Однако он пообещал, что любая заявка, которая поступит в Германию по танкам для Украины, будет "обработана с необходимой скоростью, которая нужна, но, конечно, также с необходимой основательностью, которую требуют такие процедуры".