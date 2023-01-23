RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины. Если она поступит

Фото: Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Германия заявила, что еще не получала просьб о разрешении на передачу немецких танков Leopard 2 в Украину, однако Берлин подчеркнул, что в случае поступления такой заявки они как можно быстрее ее проработают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"До сих пор мы не получили просьбу... И если они попросят, то есть определенная процедура. Я не могу вам сказать, займет ли это несколько дней, или несколько месяцев", - заявил спикер Стеффен Хебестрейт.

Однако он пообещал, что любая заявка, которая поступит в Германию по танкам для Украины, будет "обработана с необходимой скоростью, которая нужна, но, конечно, также с необходимой основательностью, которую требуют такие процедуры".

Напомним, МИД Польши предрек Германии международную изоляцию в случае отказа передать танки Украине.

Ранее мы писали, что Польша намерена направить Германии официальный запрос по передаче Украины танков Leopard-2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшадопомога арміїВойна России против Украины