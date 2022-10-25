Германия скоро передаст Украине РСЗО MARS и гаубицы, - Штайнмайер

"Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течении следующих дней они будут переданы Украине", - заявил Штайнмайер.

Он также напомнил, что Германия пообещала передать Украине четыре современных системы ПВО IRIS-T, одну из которых уже получили бойцы ВСУ.