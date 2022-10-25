RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия скоро передаст Украине РСЗО MARS и гаубицы, - Штайнмайер

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия передаст Украине ракетные системы залпового огня MARS и гаубицы PzH 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течении следующих дней они будут переданы Украине", - заявил Штайнмайер.

Он также напомнил, что Германия пообещала передать Украине четыре современных системы ПВО IRIS-T, одну из которых уже получили бойцы ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что 25 октября Штайнмайер приехал в Украину с официальным визитом.

Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых главы государств обсудили тему поставок оружия Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПомощь УкраинеШтайнмайерВоенная помощьРСЗОВойна России против Украины