Германия скоро передаст Украине РСЗО MARS и гаубицы, - Штайнмайер

Германия передаст Украине ракетные системы залпового огня MARS и гаубицы PzH 2000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течении следующих дней они будут переданы Украине", - заявил Штайнмайер.
Он также напомнил, что Германия пообещала передать Украине четыре современных системы ПВО IRIS-T, одну из которых уже получили бойцы ВСУ.
Напомним, ранее стало известно, что 25 октября Штайнмайер приехал в Украину с официальным визитом.
Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых главы государств обсудили тему поставок оружия Украине.
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