Германия предоставит Украине помощь на 5 млрд евро: на какое оружие пойдут средства

Как пишет издание, часть денег будет направлена на финансирование украинских дальнобойных беспилотников.

Источники газеты из правительственных кругов сообщили, что Украина ну мае обратилась в министерство обороны Германии с просьбой профинансировать производство дальнобойных дронов типов "Барс" и Ан-196 "Лютый", а также беспилотников типа Flamingo. Правительство Германии это поддержало - на это может уйти около 400 миллионов евро.

Несмотря на это, Германия все еще избегает вопросов о поставках крылатой ракеты Taurus с дальностью 500-600 километров, и этим лишь усиливает политическую дискуссию. Однако теперь есть сомнения, что Украине понадобятся Taurus, ведь украинские беспилотники уже достигают подобной дальности. "Лютый" преодолевает до 600 километров, а ракета-дрон "Барс" - до 800 километров.

Также средства будут направлены на поставку четырех систем Iris-T от Diehl. Ведь оборонная компания KNDS получит контракт на ремонт техники, в частности на ремонт зенитных установок Gepard. Ремонтировать технику будут в Украине.