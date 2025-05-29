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Німеччина надасть Україні допомогу на 5 млрд євро: на яку зброю підуть кошти

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Німеччина вчора оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму приблизно 5 мільярдів євро. Гроші підуть а зброю та ремонт техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WELT.

Як пише видання, частина грошей буде направлена на фінансування українських далекобійних безпілотників.

Джерела газети з урядових кіл повідомили, що Україна ну травні звернулася до міністерства оборони Німеччини з проханням профінансувати виробництво далекобійних дронів типів "Барс" та Ан-196 "Лютий", а також безпілотників типу Flamingo. Уряд Німеччини це підтримав - на це може піти близько 400 мільйонів євро.

Попри це, Німеччина все ще уникає питань про постачання крилатої ракети Taurus з дальністю 500-600 кілометрів, і цим лише підсилює політичну дискусію. Однак тепер є сумніви, що Україні знадобляться Taurus, адже українські безпілотники вже досягають подібної дальності. "Лютий" долає до 600 кілометрів, а ракета-дрон "Барс" - до 800 кілометрів.

Також кошти будуть направлені на поставку чотирьох систем Iris-T від Diehl. Адже оборонна компанія KNDS отримає контракт на ремонт техніки, зокрема на ремонт зенітних установок Gepard. Ремонтуватимуть техніку в Україні.

Taurus від Німеччини

Раніше німецькі ЗМІ писали про те, що Німеччина нібито вирішила засекретити постачання зброї в Україну. Раніше уся підтримка Берліну була відкритою та розміщувалась в інтернеті.

Вчора ж Україна та Німеччина підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Обсяг фінансування становитиме 5 мільярдів євро.

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