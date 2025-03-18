Германия может выделить дополнительные 3 млрд евро для Украины уже в пятницу, - Мерц

Такое заявление Мерц сделал во вторник, 18 марта, на встрече парламентской группы ХДС и ее баварской "сестринской" партии - Христианско-социального союза - в Берлине.

По словам Мерца, дополнительное финансирование для Украины зависит от голосования в Бундестаге, где депутаты рассматривают масштабный план расходов Германии, включая ослабление жестких бюджетных ограничений страны.

Партии, которые продвигают этот пакет помощи Украине, заявили, что имеют достаточную поддержку для его принятия.

После Бундестага законопроект еще должен пройти голосование в Бундесрате (верхняя палата парламента), которое запланировано на пятницу, 21 марта.

"Если план получит "зеленый свет", помощь Украине станет одной из первых наших реализованных инициатив", - отметил Мерц.

Помощь Украине от Германии

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

В то же время издание Der Spiegel писало, что канцлер Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.

Однако победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц, который должен заменить Шольца, заявил, что его страна все же выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро.