Германия с лета передает Украине секретную информацию об армии РФ, - Zeit

Немецкие спецслужбы с начала лета передают Украине секретную информацию о войсках Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .
"Федеральное правительство поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которую можно использовать в военных целях", - говорится в сообщении.
Спецслужбы давали спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и телефонные разговоры. Однако, как отмечается, переданная информация не подходит непосредственно для корректировки ударов ВСУ по войскам РФ.
"Немецкие разведданные о российских позициях или складах боеприпасов в районах, оккупированных Россией, помогали составить более подробную картину ситуации на фронте украинской стороне", - заявили
Такая помощь поможет украинской армии оценить боеспособность и боевой дух российских подразделений или проверить их позиции. В самой Германии проводили юридическое исследование по допустимости передачи в Украину этой информации, чтобы не стать стороной конфликта.
Напомним, что Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000 года.
Также Германия передала Украине две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo.
Ранее в Германии было предложено создать танковый консорциум с 12 странами для передачи Украине Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .