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Германия с лета передает Украине секретную информацию об армии РФ, - Zeit

Фото: Германия с лета передает Украине секретную информацию об армии РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие спецслужбы с начала лета передают Украине секретную информацию о войсках Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

"Федеральное правительство поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которую можно использовать в военных целях", - говорится в сообщении.

Спецслужбы давали спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и телефонные разговоры. Однако, как отмечается, переданная информация не подходит непосредственно для корректировки ударов ВСУ по войскам РФ.

"Немецкие разведданные о российских позициях или складах боеприпасов в районах, оккупированных Россией, помогали составить более подробную картину ситуации на фронте украинской стороне", - заявили

Такая помощь поможет украинской армии оценить боеспособность и боевой дух российских подразделений или проверить их позиции. В самой Германии проводили юридическое исследование по допустимости передачи в Украину этой информации, чтобы не стать стороной конфликта.

Напомним, что Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000 года.

Также Германия передала Украине две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo.

Ранее в Германии было предложено создать танковый консорциум с 12 странами для передачи Украине Leopard 2.

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