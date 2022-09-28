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Німеччина з літа передає Україні секретну інформацію про армію РФ, - Zeit

Фото: Німеччина з літа передає Україні секретну інформацію про армію РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німецькі спецслужби з початку літа передають Україні секретну інформацію про війська Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

"Федеральний уряд постачає Україні не тільки військову техніку, а й інформацію спецслужб, яку можна використовувати у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Спецслужби надавали супутникові знімки, перехоплені радіоповідомлення та телефонні розмови. Проте як зазначається, передана інформація не підходить безпосередньо для коригування ударів ЗСУ по військах РФ.

"Німецькі розвіддані про російські позиції чи склади боєприпасів у районах, окупованих Росією, допомагали скласти докладнішу картину ситуації на фронті українській стороні", - заявили

Така допомога може допомогти українській армії оцінити боєздатність та бойовий дух російських підрозділів або перевірити їхні позиції. У самій Німеччині проводили юридичне дослідження щодо допустимості передачі в Україну цієї інформації, щоб не стати стороною конфлікту.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000.

Також, Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo.

Раніше у Німеччині запропонували створити танковий консорціум з 12 країнами для передачі Україні Leopard 2.

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