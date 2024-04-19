RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия хочет закупить четыре дополнительных системы Patriot, - Bloomberg

Иллюстративное фото: Германия хочет закупить дополнительные ПВО "Patriot" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Германия рассматривает возможность покупки четырех дополнительных систем ПВО Patriot стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Планы находятся на ранней стадии, и чиновники все еще оценивают, как профинансировать расширенный заказ, который может поднять общую стоимость примерно до 2,6 млрд евро", - пишет издание.

В то же время, представитель минобороны Германии отказался комментировать конкретные проекты закупок, он заявил о стремлении правительства лучше оснастить вооруженные силы.

Напомним, в марте этого года Германия объявила о закупке четырех Patriot, причем первый из них, как ожидается, будет поставлен до конца следующего года.

То есть всего Германия планирует получить восемь систем ПВО.

Системы Patriot в мире

Напомним, недавно Германия объявила о передаче Украине одной системы противовоздушной обороны Patriot.

А вот в результате одного из обстрелов Россией Украины 15 ноября 2022 года обломкиракеты упали на территории польского города Пшеводув в Люблинском воеводстве, тогда погибли два человека. После Германия предложила Польше разместить на границе системы Patriot для защиты воздушного пространства НАТО.

В декабре того же года страны договорились о передаче комплексов, а в конце января следующего года Германия начала развертывание своей ПВО в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО