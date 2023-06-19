Германия может выделить дополнительную помощь для украинских беженцев в Молдове

Германия может предоставить Молдове грант на 3 млн евро для помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Кабмин Молдовы планирует рассмотреть этот вопрос 21 июня. Речь пойдет о начале переговоров и подписании соглашения с немецким правительством.

"Правительство Германии может предоставить 3 млн евро для финансирования проекта "Поддержка молдавских сообществ в приеме украинских беженцев", - говорится в материале.

Отмечается, что согласно проекту, деньги направят в Штефанводский, Каушанский и Унгенский районы Молдовы.

Помощь Молдовы

После начала вторжения РФ ряд украинцев покинули страну и переехали временно в Молдову. Агентство ООН по делам беженцев отмечало, что в Молдове находится около 106 тысяч беженцев из Украины.

Недавно Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины. Теперь украинцы, въехавшие на территорию Молдовы на основании паспорта, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.