4 миллиона беженцев. В каких странах остается больше всего украинцев
Спустя год с начала войны временной защитой в ЕС пользуются 4 млн жителей Украины. Десять стран Европы предоставили убежище более 100 тысячам украинских беженцев.
В каких странах больше всего украинцев со временной защитой, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Европейского совета.
Вторжение России в Украину в 2022 года вынудило миллионы людей искать убежища в ЕС и соседних странах. ЕС активировал директиву о временной защите – схему чрезвычайной ситуации ЕС, которую используют в исключительных обстоятельствах массового притока людей, чтобы обеспечить немедленную и коллективную защиту перемещенных лиц.
Права беженцев по схеме временной защиты включают вид на жительство, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.
"В настоящее время механизмом временной защиты пользуются 4 миллиона жителей Украины. Данные до марта 2023 года", – говорится на сайте Евросовета.
По данным Евростата, самое большое количество беженцев из Украины – в трех странах ЕС:
- Германия – 1 034 630 человек;
- Польша – 993 755;
- Чехия – 447 830.
Фото: Беженцы в Берлине (gettyimages.com)
Также списке стран, которые предоставили временную защиту более 100 тысячам жителей Украины:
- Испания – 168 970 беженцев;
- Болгария – 151 590;
- Италия – 148 060;
- Румыния – 117 395;
- Нидерланды – 112 700.
Также, по данным Агентства ООН по делам беженцев на 11 апреля, Словакия предоставила защиту 113,7 тыс. беженцев из Украины, а Молдова – 106 тыс. При этом, согласно данным Агентства, всего временной защитой в Европе воспользовались 5 млн жителей Украины.
Напомним, мы писали, сколько беженцев вернутся в Украину из Польши.
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