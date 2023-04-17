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4 миллиона беженцев. В каких странах остается больше всего украинцев

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Понедельник 17 апреля 2023 17:28
4 миллиона беженцев. В каких странах остается больше всего украинцев Фото: Украинцы на границе Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Спустя год с начала войны временной защитой в ЕС пользуются 4 млн жителей Украины. Десять стран Европы предоставили убежище более 100 тысячам украинских беженцев.

В каких странах больше всего украинцев со временной защитой, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Европейского совета.

Вторжение России в Украину в 2022 года вынудило миллионы людей искать убежища в ЕС и соседних странах. ЕС активировал директиву о временной защите – схему чрезвычайной ситуации ЕС, которую используют в исключительных обстоятельствах массового притока людей, чтобы обеспечить немедленную и коллективную защиту перемещенных лиц.

Права беженцев по схеме временной защиты включают вид на жительство, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.

"В настоящее время механизмом временной защиты пользуются 4 миллиона жителей Украины. Данные до марта 2023 года", – говорится на сайте Евросовета.

По данным Евростата, самое большое количество беженцев из Украины – в трех странах ЕС:

  • Германия – 1 034 630 человек;
  • Польша – 993 755;
  • Чехия – 447 830.

4 миллиона беженцев. В каких странах остается больше всего украинцевФото: Беженцы в Берлине (gettyimages.com)

Также списке стран, которые предоставили временную защиту более 100 тысячам жителей Украины:

  • Испания – 168 970 беженцев;
  • Болгария – 151 590;
  • Италия – 148 060;
  • Румыния – 117 395;
  • Нидерланды – 112 700.

Также, по данным Агентства ООН по делам беженцев на 11 апреля, Словакия предоставила защиту 113,7 тыс. беженцев из Украины, а Молдова – 106 тыс. При этом, согласно данным Агентства, всего временной защитой в Европе воспользовались 5 млн жителей Украины.

Напомним, мы писали, сколько беженцев вернутся в Украину из Польши.

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