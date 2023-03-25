Германия хочет от стран ЕС большего контроля над электроникой, чтобы она не попала в РФ

"После последовательных раундов экспортных ограничений ЕС и его союзники все больше внимания уделяют прекращению обхода санкций. Торговые данные показывают, что сотни видов товаров, таких как передовые полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, которые использует Москва на поле боя в Украине, могут попасть в России из-за третьих стран", - говорится в материале.

Экспорт из ЕС и стран G7 в Россию резко сократился после введения санкций. Однако возросли поставки запрещенных товаров в несколько стран, включая Турцию, ОАЭ и Казахстан. Уже в дальнейшем экспорт товаров из этих стран происходит в РФ.

"Мы пересмотрели данные об экспорте многих стран бывшего СССР и многих стран, граничащих с Россией. Это очень впечатляющее движение грузовиков за эти годы и внезапно оно увеличилось в четыре раза с начала введения санкций", - сказал министр.

Bloomberg сообщало, что ЕС намерен попросить ряд стран усилить мониторинг сотен видов товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Ранее в этом месяце Турция прекратила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию, но сохраняются опасения, что эта мера не распространяется на товары, продаваемые на турецком рынке, которые в будущем могут быть реэкспортированы в Россию. Контроль и сертификаты конечного пользователя, обычно используемые при экспорте оружия, налагают обязательства на покупателей и продавцов, удостоверяя получателя товара и препятствуя его последующей продаже третьим сторонам без предварительного разрешения.

Хабек сказал, что в ЕС сразу определили меры, одним из которых будет введение контроля над конечным использованием таких товаров двойного назначения. Обычно это делалось только для товаров военного назначения. Теперь в ЕС необходимо рассмотреть юридическую составляющую такого решения.