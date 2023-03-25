Німеччина хоче від країн ЄС більшого контролю над електронікою, щоб вона не потрапила до РФ

"Після послідовних раундів експортних обмежень ЄС та його союзники все більше уваги приділяють припинення обходу санкцій. Торгові дані показують, що сотні видів товарів, таких як передові напівпровідники, інтегральні схеми та інші технології, які використовує Москва на полі бою в Україні, можуть потрапити до Росії через треті країни", - йдеться у матеріалі.

Експорт з ЄС і країн G7 до Росії різко скоротився після введення санкцій. Проте зросли поставки заборонених товарів до кількох країн, включаючи Туреччину, ОАЕ та Казахстан. Вже надалі експорт товарів з цих країн відбувається до РФ.

"Ми переглянули дані про експорт багатьох країн колишнього СРСР та багатьох країн, що межують із Росією. Це дуже вражаючий рух вантажівок за ці роки і раптово він збільшився вчетверо з початку введення санкцій", - сказав міністр.

Bloomberg повідомляло, що ЄС має намір попросити низку країн посилити моніторинг сотень видів товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Раніше цього місяця Туреччина припинила транзит товарів, що підпадають під санкції, до Росії, але зберігаються побоювання, що цей захід не поширюється на товари, що продаються на турецькому ринку, які в майбутньому можуть бути реекспортовані в Росію. Контроль та сертифікати кінцевого користувача, які зазвичай використовуються при експорті зброї, накладають зобов'язання на покупців та продавців, засвідчуючи одержувача товару та перешкоджаючи його подальшому продажу третім сторонам без попереднього дозволу.

Хабек сказав, що в ЄС одразу визначили заходи, одним із яких буде запровадження контролю за кінцевим використанням таких товарів подвійного призначення. Зазвичай це робилося лише для товарів військового призначення. Тепер в ЄС необхідно розглянути юридичну складову такого рішення.