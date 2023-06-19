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Германия хочет по ускоренной процедуре покупать снаряды для артиллерии и танков, - Spiegel

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Германия, Понедельник 19 июня 2023 22:51
Германия хочет по ускоренной процедуре покупать снаряды для артиллерии и танков, - Spiegel Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство обороны Германии хочет представить девять контрактов на ускоренную закупку артиллерийских и танковых боеприпасов в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"В Вооруженных силах Германии осталось всего около 20 000 осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. Такие страны, как Германия, поспешили отправить Украине 155-метровые артиллерийские снаряды, что привело к истощению запасов для собственной обороны", - говорится в материале.

Der Spiegel пишет, что к 2031 году Вооруженным силам Германии необходимо накопить около 230 000 снарядов, чтобы соответствовать целям НАТО и иметь достаточно артиллерии, чтобы выдержать 30 дней интенсивных боев.

Издание сообщает, что Министерство обороны Германии намерено представить бюджетному комитету девять контрактов на ускоренную закупку артиллерийских и танковых боеприпасов в ближайшие месяцы.

Совместные закупки снарядов от ЕС для Украины

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

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