Германия хочет ограничить экспорт химикатов для производства полупроводников в Китай, - СМИ

"Это предложение является частью пакета мер, обсуждаемых правительством канцлера Германии Олафом Шольцем и которые прекратят доступ Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что если такой шаг будет реализован, он ограничит немецкие компании, такие как Merck KGaA и BASF от продажи некоторых своих полупроводниковых химикатов в Китай.

Шольц стал занимать более решительную позицию по Пекину, поскольку канцлер пытается найти баланс между поддержкой огромных экономических интересов Германии в Китае и проблемами национальной безопасности и прав человека.

"Но отношения между Европой и Китаем ухудшаются, особенно после того, как лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин объявили о безграничной дружбе за несколько недель до того, как Кремль решил развязать войну против Украины", - пишет Bloomberg.