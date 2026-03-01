Германия хочет покупать биогаз в Украине

В Германии хотят увеличить собственную добычу газа, а также рассматривают возможность покупки биогаза в Украине.
Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"В Германии есть собственные запасы. Газ можно добывать здесь", - заявила Райхе.
Она отметила, что Германия недавно открыла Нидерландам возможность разведывать газовое месторождение в Северном море.
"Несмотря на все законные опасения по охране морской среды, это также должно быть возможным с немецкой стороны", - сказала министр.
Райхе добавила, что просто передавать непопулярные проекты соседним странам не является устойчивым решением в долгосрочной перспективе. Ключевой вопрос заключается в том, можно ли добывать газ на выгодных условиях.
"Мы должны обсудить это, особенно в условиях дефицита ресурсов, особенно в такие сложные геополитические времена. Необходимо найти очень тщательный баланс между экологическими интересами и безопасностью ресурсов - оба эти вопроса являются законными", - отметила она.
Как сообщается, немецкое правительство, коалиция христианских демократов и социал-демократов, намерено разрешить увеличить использование газа для отопления, в частности биогаза.
Парламентские фракции правящей коалиции достигли соглашения по этому вопросу в рамках реформы закона об отоплении. Это значительно облегчит правила для владельцев домов, которые заменяют свои системы отопления: текущее требование об использовании не менее 65% возобновляемой энергии для отопления будет отменено.
Чтобы выполнить запланированную квоту на зеленый газ, системы отопления должны работать со все большей долей биометана и синтетического топлива.
Райхе предлагает импортировать зеленый газ из Украины.
"Биометан доступен, производится внутри страны и уже продается на рынке. Там, где есть спрос, сформируется рынок", - отметила она.
По словам министра, Украина предлагает большие объемы биогаза. В то же время со стороны Украины и ЕС все еще существуют регуляторные вызовы.
"Но как только они будут решены, мы можем ожидать значительного импорта биометана", - добавила Райхе.
Отмечается, что Германия также имеет богатые запасы природного газа в Северном море.
Однако добыча этих залежей сланцевого газа с помощью противоречивого метода фрекинга, при котором природный газ, содержащийся в глубоких горных породах, происходит с помощью химикатов и давления, запрещен в Германии с 2017 года, поскольку считается, что он представляет риск, в частности, для подземных вод.
Напомним, в начале февраля в Украину прибыла первая в этом году партия американского сжиженного газа (LNG) из Польши. Объем поставок составляет почти 100 млн кубометров.
Ранее операторы согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.
До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.
Также ранее правительство договорилось о скидке в размере 50% на транспортировку газа через территорию Греции для дальнейшего импорта до украинской границы.
Кроме того сообщалось, в 2025 году Группа "Нафтогаз" импортировала 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.