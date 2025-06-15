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Бизнесмен из окружения Трампа хочет выкупить "Северный поток-2": что не так со сделкой

Европа, Воскресенье 15 июня 2025 19:53
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Бизнесмен из окружения Трампа хочет выкупить "Северный поток-2": что не так со сделкой Фото: газопроводу "Северный поток-2" потребуется ремонт (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Американский бизнесмен из окружения президента США Дональда Трампа планирует приобрести подсанкционный российский газопровод "Северный поток-2". Сделка выглядит довольно подозрительной, с учетом того, что покупатель много лет лоббировал экономические интересы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование, которое провело российское оппозиционное издание The Insider.

Речь идет об американском бизнесмене Стивене Линче, приближенном к особе Трампа. Линч в начале мая 2025 года погасил долг компании-оператора "СП-2" перед кредиторами.

Бизнесмен также лично посетил Берлин, чтобы обсудить возможность покупки и ремонта подсанкционного трубопровода. Если Линч сможет купить "СП-2", это приведет к тому, что российский газ получит возможность поставляться в Европу через формально "американский" газопровод.

В письме в американское Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC), которое должно дать разрешение на сделку, Линч написал, что хочет "изучить возможность поглощения и дерусификации" газопровода. Но есть нюанс: Линч много раз помогал России продвинуть экономические интересы Кремля.

20 лет на службе России?

Линч более 20 лет прожил в России, только в 2019 году он вернулся оттуда в США. Успешным бизнесмен стал именно благодаря скупке российских активов. Среди самых известных сделок Линча - приобретение активов "Сбербанк. Швейцария" и попытка взять под контроль зарубежные активы холдинга ЮКОС в 2007 году.

Тогда Линч и группа инвесторов предприняли попытку приобрести "дочку" ЮКОСа - голландскую компанию Yukos Finance. Планировалось, что газопровод в Словакии, которым владеет Yukos Finance, будет продан "российскому третьему лицу": то есть, фактически он остался бы под прямым контролем РФ.

Хотя Линчу удалось купить компанию, но в последний момент передача газопровода сорвалась. В конце концов его передали правительству Словакии. Но похоже, что это фиаско не подорвало доверия Кремля к Линчу.

Обычный стервятник?

Впрочем, эксперты, с которыми пообщалось издание, говорят, что Линч - не политик, его это не особо интересует, он скорее "эксперт по приобретению активов в беде". Он построил свой бизнес на том, что выискивал обесценивающиеся активы, покупал их, а потом перепродавал значительно дороже.

К тому же Линч - один из крупнейших доноров Республиканской партии, а значит и Трампа. Это означает, что он ждет вознаграждения за свои усилия от президента, который благодаря тому, что пришел к власти, выступил посредником между Украиной и Россией в достижении мира.

"В схеме этих людей из Украины они получили свой гонорар в виде договора о добыче редкоземельных металлов. Ну, и с России что-то надо получить. Например, пусть это будет "Северный поток-2". Логика Стивена Линча такова: "Сейчас я куплю за копейки, а потом воцарится мир, Германии нужен будет газ, который есть в России. В общем, как-то договорятся, и актив приобретет ценность"", - пояснил изданию позицию Линча эксперт-экономист Сергей Вакуленко.

Не все так просто

Впрочем, на пути возможной покупки "СП-2" Линча может ожидать много проблем. Во-первых, это сопротивление Европы: Европейская комиссия готовится запретить использование обоих "Северных потоков". Германия, на территории которой "СП-2" заканчивается, неоднократно заявляла, что исключает запуск газопроводов и поставки газа.

Во-вторых, трубам нужен ремонт после диверсии 2022 года. "Северный поток-2" взорвали как минимум в трех городах, а вода Балтийского моря, скорее всего, полностью залила поврежденные участки трубопровода и вызвала внутри сильные коррозионные процессы.

"Северный поток-2"

"СП-2" - проект газопровода, который должен был соединить Россию с Германией через Балтийское море, минуя транзитные страны, такие как Украина. Газопровод состоит из двух линий, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Трубы начали строить в 2015 году. Иронично, что прокремлевский ныне премьер Словакии Роберт Фицо был против реализации проекта. Также сопротивление оказывали США, Украина и ряд других государств. Несмотря на все проблемы трубопровод достроили 10 сентября 2021 года. Но вторжение РФ в Украину поставило крест на сертификации и запуске "СП-2" в работу.

В сентябре 2022 года несколько взрывов значительно повредили подводную часть газопровода. С этого момента говорить о возобновлении его работы прекратили вообще.

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