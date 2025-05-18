Германия не готовит миротворцев для Украины: сейчас другой приоритет

По итогам встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании, глава немецкого правительства отметил, что будущие переговоры касательно мирного урегулирования, должны предусматривать четкий формат и потенциальные гарантии безопасности для Украины.

"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также определение гарантий безопасности, которые, возможно, понадобятся Украине в будущем", - заявил Мерц.

Он также подчеркнул неактуальность введения в Украину европейских военных сил.

"На данном этапе нет никаких оснований для обсуждения этого вопроса. Нашей главной целью является прекращение огня и остановка убийств. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - сказал канцлер.

Агентство отмечает, что таким образом позиция Мерца касательно миротворческих сил, похожа на позицию его предшественника Олафа Шольцаю, - он также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению вопроса присутствия войск на местах.