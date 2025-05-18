Германия не готовит миротворцев для Украины: сейчас другой приоритет

Введение европейских войск в Украину для выполнения функции миротворцев, пока что неактуально.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По итогам встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании, глава немецкого правительства отметил, что будущие переговоры касательно мирного урегулирования, должны предусматривать четкий формат и потенциальные гарантии безопасности для Украины.
"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также определение гарантий безопасности, которые, возможно, понадобятся Украине в будущем", - заявил Мерц.
Он также подчеркнул неактуальность введения в Украину европейских военных сил.
"На данном этапе нет никаких оснований для обсуждения этого вопроса. Нашей главной целью является прекращение огня и остановка убийств. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - сказал канцлер.
Агентство отмечает, что таким образом позиция Мерца касательно миротворческих сил, похожа на позицию его предшественника Олафа Шольцаю, - он также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению вопроса присутствия войск на местах.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания миротворцев на территории Украины после завершения активной фазы войны. Их количество не будет превышать несколько тысяч.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Лондона направить миротворцев в Украину и назвал это единственным способом добиться мира. Он призвал США поддержать это соглашение и дать гарантии безопасность странам Европы.
О том, смогут ли вероятные европейские миротворческие войска гарантировать безопасность в Украине, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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