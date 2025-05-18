Німеччина не готує миротворців для України: зараз інший пріоритет

За підсумками зустрічі лідерів країн ЄС і президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії, глава німецького уряду зазначив, що майбутні переговори щодо мирного врегулювання, мають передбачати чіткий формат і потенційні гарантії безпеки для України.

"Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також визначення гарантій безпеки, які, можливо, знадобляться Україні в майбутньому", - заявив Мерц.

Він також підкреслив неактуальність введення до України європейських військових сил.

"На даному етапі немає жодних підстав для обговорення цього питання. Нашою головною метою є припинення вогню і зупинка вбивств. Саме цим ми зараз і займаємося", - сказав канцлер.

Агентство зазначає, що таким чином позиція Мерца стосовно миротворчих сил перегукується з позицією його попередника Олафа Шольца, - він також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню питання присутності військ на місцях.