Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Германия готова защищать Ормузский пролив: Мерц назвал Трампу условия

18:55 09.04.2026 Чт
3 мин
Канцлер отметил, от чего будет зависеть участие Германии в планах США
aimg Анастасия Никончук
Фото: Фридрих Мерц (GettyImages)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако подчеркнул необходимость международного мандата.

Условие для участия Германии

Германия может присоединиться к миссии по защите морских путей в Ормузском проливе только при наличии международного мандата. Об этом канцлер Фридрих Мерц сообщил после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, оптимальным вариантом является решение Совета Безопасности ООН, хотя на процесс влияет позиция постоянных членов, в частности России, которая имеет право вето.

"Я снова сказал президенту Трампу вчера во время нашего разговора, что мы готовы помочь, например, обеспечить проход через Ормузский пролив после мирного соглашения", - сказал Мерц.

Запросы США и роль союзников

Вашингтон ожидает от европейских партнеров конкретных обязательств по участию в обеспечении безопасности региона после завершения боевых действий в Иране.

В частности, США призывают союзников в кратчайшие сроки представить собственные планы.

В то же время коалиция под руководством Великобритании, в которую входят более 40 стран, включая европейские государства, Японию и Канаду, уже выразила готовность способствовать открытию пролива.

Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, поэтому его блокирование вызвало резкий рост цен и опасения дефицита энергоносителей.

Политические нюансы и НАТО

Канцлер также отметил, что участие Германии требует одобрения нижней палаты парламента. По его словам, американская сторона это понимает.

"Американский президент знает об этом и также уважает это", - отметил Мерц.

Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг НАТО.

Ранее Дональд Трамп критиковал союзников, обвиняя их в недостаточной поддержке и даже допускал возможность выхода США из альянса.

Госсекретарь Марко Рубио также заявлял о возможном пересмотре отношений после завершения войны в Иране.

Мерц подчеркнул намерение продолжить диалог с Вашингтоном накануне саммита НАТО и отметил важность сохранения альянса для безопасности Европы.

"Я твердо намерен сделать все возможное, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы", - сказал Мерц. "Этот альянс, по крайней мере сейчас, незаменим".

Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил, что дал согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, в течение которого стороны намерены довести переговорный процесс до завершения и согласовать окончательное соглашение.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп выражает ощутимое разочарование из-за нежелания союзников участвовать в военных действиях против Ирана.

