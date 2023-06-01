Германия не готова к вступлению Украины в НАТО в разгар войны

"Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов в разгар войны", - заявила журналистам Бербок перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО в Осло.

Бербок сказала, что встреча в Осло является еще одним шагом в преддверии запланированного на июль саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, целью которого является достижение договоренности о том, как укрепить отношения с Киевом.

Бербок также сообщила, что НАТО ожидает приветствовать Швецию в качестве нового члена на саммите в Вильнюсе. Заявление Швеции о членстве, хотя и поддержанное большинством членов НАТО, до сих пор задерживается Турцией и Венгрией.

Членство Швеции станет ключевой темой на встрече министров иностранных дел на этой неделе, заявил ранее министр иностранных дел Великобритании.

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил в Кишиневе, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда НАТО будет готов принять Украину.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.