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Німеччина не готова до вступу України до НАТО у розпал війни

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина поки що не готова до прийому України до НАТО. Першочерговим завданням є прийом до Альянсу Швеції.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Політика відчинених дверей НАТО залишається чинною, але водночас ясно, що ми не можемо говорити про прийом нових членів у розпал війни", - заявила журналістам Бербок перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло.

Бербок сказала, що зустріч в Осло є ще одним кроком напередодні запланованого на липень саміту лідерів НАТО у Вільнюсі, метою якого є досягнення домовленості щодо зміцнення відносин з Києвом.

Бербок також повідомила, що НАТО очікує вітати Швецію як новий член на саміті у Вільнюсі. Заява Швеції про членство, хоч і підтримана більшістю членів НАТО, досі затримується Туреччиною та Угорщиною.

Членство Швеції стане ключовою темою на зустрічі міністрів закордонних справ цього тижня, заявив міністр закордонних справ Великобританії.

Позиція України

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив у Кишиневі, що Україна готова вступити до НАТО, але чекає, коли НАТО буде готовий прийняти Україну.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

Зазначимо, що російське вторгнення в Україну призвело до того, що підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до рекордного рівня в історії - 86%.

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