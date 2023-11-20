Германия, Франция и Италия достигли согласия по регулированию искусственного интеллекта

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС договариваются о том, как блок должен позиционировать себя по этому поводу.

Правительства Франции, Германии и Италии поддержали обязательное саморегулирование через кодексы поведения для так называемых базовых моделей искусственного интеллекта, созданных для получения широкого диапазона результатов.

"Вместе мы подчеркиваем, что Закон об искусственном интеллекте регулирует применение ИИ, а не технологию как таковую. Внутренние риски состоят в применении систем ИИ, а не в самой технологии", - говорится в совместном документе.

В документе объясняется, что разработчикам основных моделей придется определить карты моделей, которые должны включать соответствующую информацию для понимания функционирования модели, ее возможностей и ограничений.

Министерство экономики Германии, отвечающее за эту тему вместе с Министерством цифровых дел, заявило, что законы и государственный контроль должны регулировать не сам ИИ, а скорее его применение.

Регулировка искусственного интеллекта

Стоит отметить, что законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу. Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ.

В начале ноября США, ЕС, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию, в которой говорится, что