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ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже, - еврокомиссар

Новина українською →
Брюссель, Вторник 25 октября 2022 10:27
ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже, - еврокомиссар Фото: вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Если не сделать этого сейчас, в будущем это обойдется странам ЕС дороже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Европейской комиссии Веры Юровой изданию Politico.

"Это непросто, и мы должны снова и снова просить у наших граждан благословения на это. Но если мы сейчас не поддержим Украину ни в военном, ни в финансовом плане, в будущем это будет стоить намного дороже", - сказала она.

Напомним, на саммите Европейского совета на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году, или 1,5 млрд евро каждый месяц. Но обсуждения находятся на ранней стадии.

Между тем, 3 млрд евро в виде макрофинансовой помощи, которую ЕС пообещал на этот год в рамках объявленного в мае пакета в размере 9 млрд евро, все еще не предоставлено.

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