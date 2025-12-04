Германия экстренно предоставит Украине крупную сумму на энергетику

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии объявило о предоставлении Украине дополнительных 100 миллионов евро для быстрого ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

Финансирование будет осуществляться через Банк развития (KfW) и станет частью взносов в Фонд энергетической поддержки Украины (UESF), который с 2022 года поддерживается международными партнерами.

Комментируя решение, министр экономики Германии Катерина Райхе отметила, что российские атаки превратили украинскую энергетику в линию фронта, и поэтому поддержка стала не просто техническим, а гуманитарным вопросом.

"Мы не оставим украинский народ. Защита поставок энергии - это защита людей",- подчеркнула она.

Средства будут направлены на закупку оборудования и запасных частей через прозрачные тендеры, которые будет проводить Энергетическое сообщество.

Это позволяет украинским энергокомпаниям быстро получать то, что нужно для ремонта после российских ударов.

На фоне недавних антикоррупционных проверок в Украине KfW отметил, что и в дальнейшем будет применять жесткие правила контроля. Это условие остается ключевым для участия Германии в фонде UESF.

Энергетическая помощь Украине

С 2022 года Фонд энергетической поддержки Украины стал ключевым механизмом, который помогает стране держать энергосистему на плаву во время массированных российских атак.

Благодаря ему уже профинансированы сотни закупок оборудования для генерации, распределения и ремонтных работ.

К началу 2025 года общий вклад Германии в фонд достиг 390 млн евро, а с новыми 100 млн и ранее объявленными 60 млн - к концу 2025 года сумма вырастет до 550 млн евро.

Таким образом, Германия сохраняет статус крупнейшего международного донора, а общий объем поддержки фонда с момента полномасштабного вторжения РФ превысил 1,3 млрд евро.