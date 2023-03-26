Германия достигла соглашения с ЕС по выпуску автомобилей на экотопливе

Сегодня, 25 марта, Германия с Европейским союзом достигли соглашения по выпуску автомобилей на экотопливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства транспорта ФРГ.

Европейская комиссия и правительство Германии достигли соглашения, регламентирующего выпуск автомобилей на так называемом э-топливе после 2035 года.

"Это открывает путь для перерегистрации транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, которые заправляются исключительно климатически нейтральным горючим, и использование их также после 2035 года", - заявил министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг.

Однако стороны должны согласовать нормативы выбросов в атмосферу для таких машин.

Виссинг также добавил, что это соглашение открывает для населения возможности климатически нейтральной и доступной мобильности.

Германия хочет, чтобы процесс оформления всех формальностей завершился к осени 2024 года.

Напомним, в Европе придумали, как водителям экономить горючее.

Мы также сообщали, что Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС.

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