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Німеччина досягла угоди з ЄС щодо випуску автомобілів на екопальному

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Брюссель, Неділя 26 березня 2023 05:08
Німеччина досягла угоди з ЄС щодо випуску автомобілів на екопальному Фото: Німеччина досягла угоди з ЄС щодо випуску автомобілів на екопальному (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, Німеччина з Європейським союзом досягли угоди щодо випуску автомобілів на екопальному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства транспорту ФРН.

Європейська комісія та уряд Німеччини досягли угоди, яка регламентує випуск автомобілів на так званому е-пальному після 2035 року.

"Це відкриває шлях для перереєстрації транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння, які заправляються виключно кліматично нейтральним пальним, і використання їх також після 2035 року", - заявив міністр транспорту ФРН Фолькер Віссінг.

Проте сторони ще мають узгодити нормативи викидів в атмосферу для таких машин.

Віссінг також додав, що ця угода відкриває для населення можливості щодо кліматично нейтральної та доступної мобільності.

Німеччина хоче, щоб процес оформлення всіх формальностей завершився до осені 2024 року.

Нагадаємо, в Європі придумали, як водіям економити пальне.

Ми також повідомляли, що Німеччина створила альянс, щоб протистояти забороні автомобілів з ДВЗ.

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