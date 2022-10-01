Германия поможет расследовать утечки газа на "Северных потоках"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild .

"Все признаки указывают на акты саботажа на трубопроводах “Северный поток”. Германия очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией для того, чтобы найти причину. Мы договорились с коллегами о формировании совместной следственной группы, в которую войдут представители трех государств", - рассказала министр.

По ее словам, Германия направит для расследования своих представителей военно-морского флота, спецслужб и полицейских. При этом в данный момент район Балтийского моря, где произошли утечки газа, патрулируется и "силы спецназначения готовы к внештатным ситуациям".