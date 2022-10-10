Германия на днях передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T, - министр обороны

Германия передаст Украине первый из четырех комплексов противовоздушной обороны IRIS-T уже в ближайшие дни.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Ракетные обстрелы Киева и многих других городов ясно показывают, насколько важно быстро доставить в Украину системы ПВО. В ближайшие дни первая из четырех современных систем ПВО IRIS-T SLM будет готова обеспечить эффективную защиту жителей Украины", - заявила министр обороны Германии.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Во вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

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